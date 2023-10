In occasione della promozione dell’edizione home video di The Boogeyman, il regista Rob Savage ha parlato di un suo sogno nel cassetto: adattare il racconto di Stephen King I Langolieri.

Il racconto, inserito nell’antologia Quattro dopo mezzanotte, era già stato adattato in una miniserie ABC nel 1995, ma non ottenne un grande responso di pubblico e critica:

C’è qualche problemino con i diritti, ma spero che si riesca a trovare una soluzione. Abbiamo un’idea fantastica per sviluppare quel racconto. Tra i tanti adattati dalle opere di King non credo che gli abbiano reso giustizia. Gioca con idee che non ho mai visto esplorate in un film horror. L’idea del tempo, del tempo decadente e di queste creature che si nutrono del tempo lasciato indietro si presta a un grandissimo film horror cosmico.

Il cinema ruota tutto attorno all’idea di espandere e comprimere il tempo, perciò ci si può divertire molto in quello spazio e andare oltre ciò che c’è nel racconto. Sono così emozionato, credo ci siano buone probabilità di realizzarlo.