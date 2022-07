Gli annunci fatti dai Marvel Studios durante il panel al Comic-Con di San Diego vi hanno galvanizzato? Ebbene, pare proprio che la divisione cinematografica della Casa delle Idee debba ancora finire di svelare tutte le sue carte e abbia ancora qualche asso ben celato nella manica sulla saga del Multiverso.

Dichiarazione, questa, che arriva direttamente dalle labbra del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che, ai microfoni del canale ufficiale della Marvel ospitato su YouTube, ha detto:

C’è ancora molto di cui discutere e molte altre cose ancora da svelare, non volevamo parlare di ogni cosa oggi.

Insomma, pare proprio che dopo il Comic-Con di San Diego, dovremo rivolgere le nostre attenzioni verso la D23 Expo, l’evento biennale (pandemia permettendo) durante il quale la Casa di Topolino svela e introduce al pubblico le sue produzioni.

Giusto ieri parlavamo, ad esempio, di come Deadpool 3 sia stato un grande assente dal panel dei Marvel Studios nonostante il film sia stato già confermato da tempo e abbia già un regista collegato da mesi, Shawn Levy. C’è poi la questione Fantastic 4, pellicola che sarà d’importanza fondamentale per il franchise Marvel visto che dovrà ri-presentare al grande pubblico una delle famiglie più celebri del panteon fumettistico della casa editrice. C’è una data di uscita, l’8 novembre del 2024, e sappiamo che il film non sarà una storia sulle origini del gruppo, ma non sappiamo né il nome del regista incaricato di portare il fumetto sul grande schermo né, tantomeno, i nomi del cast che andranno a interpretare i vari personaggi del blockbuster. Quale occasione migliore, dopo il Comic-Con di San Diego, dell’evento Disney per eccellenza? Per scoprire quali saranno i nuovi annunci dei Marvel Studios sulla Multiverse Saga e se verranno fatti effettivamente durante la D23 Expo dobbiamo, però, pazientare ancora un pochino.

Cosa ne pensate? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Marvel Entertainment su YouTube