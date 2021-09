Con l’Universo Marvel in espansione,ha ottenuto un nuovo ruolo.

La vicepresidente esecutiva e produttrice esecutiva è stata promossa a presidente della produzione fisica e post-produzione, degli effetti visivi e della produzione animata per i Marvel Studios.

Si occuperà quindi di tutti i film delle serie in sviluppo dai Marvel Studios (sia live-action che animata) e continuerà a rispondere a Lois D’Esposito.

“Victoria è stata una collega incredibile e parte della nostra squadra sin dal primo Iron Man” hanno commentato il capo dei Marvel Studios Kevin Feige e D’Esposito. “Siamo felicissimi che continuerà a essere al nostro fianco in un ruolo di grado superiore mentre conduciamo i Marvel Studios verso il futuro“.

Alonso ha invece dichiarato:

Quando Louis suggerì di farmi lavorare al primo Iron Man, non avrei mai immaginato questa avventura per il mio percorso, e per quanto mi riguarda, è solo l’inizio! Abbiamo un gruppo assolutamente incredibile di persone che stanno affidando il loro talento alla sfilza di titoli che abbiamo all’orizzonte, e personalmente sono emozionata all’idea di rinforzare il lavoro che lo studio fa sull’animazione, perché si tratta di una mia passione. Aspettatevi più canzoni!

Alonso è diventata produttrice esecutiva con il primo Avengers (2012) e continuerà a figurare in quel ruolo per Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder.

