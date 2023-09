Intervistato da Cinema Express, Jason Statham ha parlato di I mercen4ri, dicendosi un po’ deluso per la presenza ridotta di Sylvester Stallone.

L’attore avrebbe voluto trascorrere più tempo con il collega sul set:

In questa storia in particolare è assente per ragioni che non tocchiamo, perciò abbiamo dovuto navigare nell’oceano senza di lui. Quando non c’è, si avverte la sua mancanza e per qualche motivo non sembra giusto, i migliori momenti sono quando è con noi sul set.