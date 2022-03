In una recente intervista con Pop Culture, Dolph Lundgren ha parlato del quarto capitolo cinematografico di I mercenari.

Le riprese del film sono finite già da diversi mesi e a quanto pare, a detta dell’attore, il progetto sarà ambizioso e diverso da altri film d’azione:

È decisamente più colossale. Voglio dire, il budget è probabilmente il doppio dell’ultima volta, mi pare. È un franchise speciale perché molti di quelli d’azione di oggi sono basati sui supereroi e sono per i giovani, perciò non c’è sangue, nessuno viene ucciso e la gente viene bandita in altri universi.

Ha poi aggiunto:

I mercenari è vecchia scuola. Sfortunatamente, nel nostro film ci sono veri scontri e acrobazie, la gente viene fatta saltare in aria e viene colpita dai proiettili. Oltre a questo tipo di approccio, nel cast ci sono Megan Fox e 50 Cent, con cui condivido tante scene, e Andy Garcia. C’è carne fresca e suppongo ci sia interesse per un film di adrenalina e testosterone che la gente vorrà vedere.

In questo quarto film torneranno Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, già apparsi nei precedenti capitoli. Accanto a loro troveremo Curtis “50” Jackson, Megan Fox (che sarà la protagonista femminile) e Tony Jaa. Alla regia invece lo stuntman Scott Waugh (Need for Speed).

Con soli 39 milioni di dollari negli Stati Uniti (e 206 milioni di incasso globale), I Mercenari 3 è il film della trilogia che ha incassato di meno in assoluto, seguito dai 270 milioni incassati dal primo capitolo e dai 305 milioni di dollari incassati dai Mercenari 2.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo nuovo progetto del franchise di I mercenari? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!