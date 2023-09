I Mercenari 4 è al cinema in questi giorni, ma la situazione non è rosea per l’ultimo film del franchise che ha avuto un pessimo weekend di apertura e altrettanto pessime critiche. Su un budget stanziato di 100 milioni la pellicola ne ha incassati solo 8 nel primo fine settimana.

Non è certo però che questo disastro segni la fine della saga. Il regista Scott Waugh ha infatti detto, durante un’intervista con ComicBook, che tornerebbe assolutamente per dirigere un quinto capitolo.

Assolutamente sì. Tornerei per un quinto. Mi sono divertito molto. Considero un onore aver diretto questo tipo di franchise.

E alla domanda su quale attore vorrebbe vedere recitare in futuro insieme a Stallone & co ha risposto:

Non ho nessuno in mente. Preferisco servire la storia prima di tutto, quindi vediamo che storia è e poi possiamo guardare all’enorme numero di talenti lì fuori e valutare chi altro possiamo inserire. Penso che la parte più difficile sia che abbiamo attraversato l’intero ventaglio di star dei film d’azione anni ’80. Quindi credo sia il momento in cui si sta cercando di rivolgersi a star più recenti.

Nel quinto episodio ritroviamo infatti Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundrgen e Randy Couture. Ma negli scorsi film abbiamo visto anche Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme e molti altri.

