I Mitchell contro le macchine

Da quando è approdato su Netflix lo scorso aprile,ha ricevuto molti apprezzamenti da parte di critica e pubblico, rivolti al suo cast vocale, alla sua toccante storia ma forse più di tutto al suo inconfondibile stile visivo. Proprio di questo aspetto ha parlato il supervisore del film,, che durante un panel all’Infinity Festival, è entrato nel dettaglio del processo creativo. Per rendere l’opera visivamente differente da qualunque altra realizzata finora, ha affermato come ogni suo aspetto (dalla modellazione alla fotografia e alla profondità di campo) ha comportato una rottura delle modalità con cui tradizionalmente questi sono realizzati nell’animazione.

Ecco le sue parole:

Abbiamo dovuto disfare ogni aspetto della realizzazione di un film. Un sacco di cose che davamo per scontate, e che sono sempre state fatte nella stessa maniera, noi le abbiamo dovute fare in modo diverso. Qualunque fosse il modo in cui realizzavamo la profondità di campo, dovevamo cambiarlo tra le texture, il modo in cui modellavamo e illuminavamo e il modo in cui le cose interagivano tra di loro. Uno degli aspetti più difficili era far sì che i personaggi avessero due differenti look e che lo stile si mantenesse e si percepisse in maniera coerente. Questo ha interessato anche la composizione dei modelli, il lavoro sugli occhi e sui capelli. Ogni artista si è impegnato a imparare il modo per realizzare queste cose, diventare efficiente e avere massima padronanza degli strumenti per far funzionare l’aspetto visivo del film.

Ricordiamo come questo approccio è dato dal fatto che la trama del film ruoti attorno alla lotta tra la strampalata e disfunzionale famiglia Mitchell e le organizzate e prive di emozioni truppe di robot che questa si trova a affrontare, due fazioni ciascuna caratterizzata da un diverso e particolare stile visivo.

I Mitchell contro le macchine è diretto da Mike Rianda e co-diretto da Jeff Rowe, che firmano anche la sceneggiatura, mentre Will Allegra e Louis Koo Tin Lok sono i produttori esecutivi. Trovate maggiori informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte: Slashfilm