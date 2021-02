Da Disinsider arriva una voce decisamente intrigante a proposito dell’Universo Cinematografico Marvel: a quanto pare, infatti, alcuni personaggi difaranno il loro debutto live-action in uno dei prossimi progetti della Casa delle Idee.

Il sito non sa esattamente chi è pronto per il debutto dal vero (anche se cita ovviamente Baymax e Hiro), ma suggerisce che possa avvenire su Disney+ in progetti come Secret Invasion e Agents of Atlas, o anche in Doctor Strange 2.

Uscito nel 2014 e arrivato a 657,8 milioni di dollari in tutto il mondo, Big Hero 6 è stato diretto da Don Hall e da Chris Williams ed è tratto dall’omonimo fumetto della Marvel Comics.

In attesa di novità, Comicbook ha scovato un curioso easter egg che lega Avengers: Age of Ultron e Big Hero 6. In una sequenza si intravedono infatti una serie di programmi di intelligenza artificiale tra cui compare J.A.C.O.S.T.A., robot creato da Ultron nei fumetti Marvel, ma anche T.A.D.A.S.H.I., che sembra a tutti gli effetti un omaggio al fratello maggiore di Hiro Hamada.

Negli Stati Uniti il film è uscito il 7 novembre 2014, mentre in Italia è arrivato il 18 dicembre anche in 3D. Al momento non ci sono notizie certe sulla possibilità presa in esame, perciò per il momento vi invitiamo a prenderla come una voce di corridoio nonostante la fonte sia decisamente affidabile.