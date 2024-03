Francis Ford Coppola ha fatto un bellissimo regalo a chi lo segue su Instagram condividendo un piccolo pezzo di storia del cinema: il video con le audizioni di Rob Lowe, Tom Cruise, Patrick Swayze, Ralph Macchio, Diane Lane, C. Thomas Howell, Matt Dillon, Anthony Michael Hall ed Emilio Estevez sostenute per I ragazzi della 56a strada, pellicola del regista datata 1983.

Nel post che accompagna il video, Francis Ford Coppola scrive:

42 anni fa abbiamo selezionato il cast de I ragazzi della 56a strada in modo unico. Avevamo messo insieme su un palcoscenico tutti gli attori e alternavamo diversi attori a leggere per ruoli diversi. È stato interessante perché ognuno di loro poteva osservare la concorrenza e se questo processo avrebbe potuto trasformarsi in una situazione volatile, si è invece trasformata in una situazione molto positiva. È emerso il rispetto naturale e il senso di cameratismo tra di loro. Il risultato è stato splendido e mi ha ricordato i miei giorni da “capo campeggio”.

I ragazzi della 56a strada è ambientato in Oklahoma, negli anni Sessanta, ed è basato sul romanzo del 1963 scritto da S.E. Hinton. Nella pellicola due bande di strada sono in forte rivalità. Quando Ponyboy (C. Thomas Howell), Johnny (Ralph Macchio) e Dallas (Matt Dillon) si ritrovano all’interno di una chiesa abbandonata intervengono per salvare un gruppo di bambini intrappolati in un incendio.

Il film fu un vero e proprio trampolino di lancio per le carriere degli – allora – sconosciuti attori che vedete nel video condiviso da Francis Ford Coppola. Anthony Michael Hall non venne ingaggiato per il film, ma l’anno dopo, con The Breakfast Club di John Hughes, avrebbe comunque avuto modo di rifarsi.

