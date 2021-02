Qualche giorno fa, Vanity Fair ha pubblicato un’intervista con, figlio di, l’indimenticabile protagonista de I Soprano, la serie tv della HBO creata datrasmessa originariamente negli Stati Uniti nell’arco di sei stagioni, dal 1999 al 2007.

James Gandolfini, lo ricordiamo, è prematuramente scomparso nel giugno del 2013, a Roma, stroncato da un infarto. La star si trovava in vacanza in Italia ed era in procinto di prendere parte al Taormina Film Festival. Il suo corpo venne trovato in albergo proprio da suo figlio Michael, allora tredicenne.

Nella chiacchierata fatta con Vanity Fair, Gandolfini Jr parla della preparazione per The Many Saints of Newark, il prequel de I Soprano, dove interpreterà la parte del giovane Tony Soprano rivelando di non aver mai visto lo show quando era ancora ragazzino.

Mio padre non voleva che guardassi I Soprano, non voleva che vedessi il suo Tony Soprano, così violento, rabbioso. Chiaramente andavo sul set, lo andavo a trovare e trascorrevo del tempo nella sua roulotte, ma non ho mai guardato la serie. Non sapevo chi fosse Tony Soprano, conoscevo solo il mio papà.

La visione dello show è partita solo quando è cominciato il processo di casting per la parte di Tony Soprano da giovane per la quale David Chase non ha fatto alcuna concessione a Michael Gandolfini.

È stato davvero difficile guardare mio padre… Ho registrato quattro ore dei suoi monologhi con la dottoressa Melfi e me ne andavo in giro per New York con le loro voci che stavano di continuo, costantemente nelle mie orecchie. Avevo questa sorta di fiducia non esplicitata riguardante il fatto che David non mi avrebbe ingaggiato se avesse anche minimamente pensato che io non potessi funzionare nella parte.

In merito alla storia del prequel de I Soprano aggiunge:

È una storia sulle origini di questi personaggi raccontata dal punto di vista di Dickie Moltisanti, il padre di Christopher. Il Tony Soprano che conosciamo ha questa splendida vulnerabilità sotto quella ruvida facciata, ma cosa succede se ribalti il punto di vista e osservi un ragazzino creativo, pieno di speranza, gentile e curioso che viene sminuito e formato per diventare quello che deve diventare?

Prossimamente avremo modo di vedere Michael Gandlfini in Cherry, il nuovo film dei fratelli Russo con Tom Holland nella parte del protagonista.

Nel cast del prequel de I Soprano troviamo Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll e Michael Gandolfini. Alla regiua ci sarà Alan Taylor.

Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior), senza contare che si tratterà di un’occasione per esplorare il periodo tanto decantato da Soprano nei primi episodi della serie.

Previsto inizialmente per marzo, il film della Warner Bros / New Line sarà al cinema, e in streaming su HBO Max, il 24 settembre del 2021.