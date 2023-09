Ian McKellen, il gigante della recitazione ovviamente noto al grande pubblico per aver interpretato Gandalf nella Trilogia de Il Signore degli Anelli e in quella de Lo Hobbit e Magneto nelle pellicole degli X-Men prodotte dalla “defunta” 20Th Century Fox, ha ormai 84 anni, ma, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di andare in pensione.

In un profilo che gli è stato dedicato da Variety, Ian McKellen ha difatti spiegato che il pensionamento non rientra nella sua lista delle cose da fare. È consapevole di non essere più giovane e che potrebbe succedergli qualcosa che potrebbe impedirgli di recitare e, proprio per questo, vuole continuare a esercitare la professione fino a che ne avrà le energie e capacità fisiche.

Andare in pensione? E per fare cosa? Non sono mai stato senza lavoro, ma sono consapevole che, da un momento all’altro, potrebbe succedermi qualcosa che potrebbe impedirmi di lavorare di nuovo. Ma finché le ginocchia reggono e la memoria rimane intatta, perché non dovrei continuare? Mi sento davvero abbastanza bravo in questa professione ora come ora.

