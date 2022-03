L’annuncio, avvenuto ormai un anno fa, che Helen Mirren interpreterà il primo ministro israeliano Golda Mier in un biopic , ha scatenato diverse polemiche sull’opportunità che un’attrice non ebrea interpreti una figura chiave della storia israeliana. Le polemiche fanno seguito a quelle, in corso da diverso tempo, sull’opportunità che attori eterosessuali interpretino personaggi omosessuali o attori cisgender interpretino personaggi transgender – per fare un esempio, recentemente Eddie Redmayne ha ammesso che non interpreterebbe più Lili Elbe in The Danish Girl, definendo un errore la sua decisione di partecipare al film

Intervistato dalla BBC2, Sir Ian McKellen si è schierato sulla questione, parlando prima di tutto del ruolo di Helen Mirren:

Ci sono due aspetti. Il primo è: un gentile non può interpretare un ebreo? Il secondo: un ebreo non può interpretare un gentile?

…e ricollegandosi poi con la sua esperienza personale di attore apertamente omosessuale:

C’è la questione dell’opportunità che un attore eterosessuale interpreti la parte di un gay e, nel caso si decidesse che non è il caso, allora significa che nemmeno io potrei interpretare ruoli da eterosessuale? Ciò significherebbe che non mi sarebbe permesso di esplorare l’affascinante aspetto dell’eterosessualità in Macbeth? Certamente no. Stiamo recitando. Fingiamo.

Il tema è dibattuto da tempo: ci sono attori che si sono schierati da una parte e altri che si sono schierati dall’altra. A novembre 2020 Wentworth Miller ha annunciato di non voler partecipare al revival di Prison Break perché vuole interpretare solo ruoli in cui si identifica: “Sono fuori da Prison Break. Ufficialmente. Semplicemente non voglio più interpretare personaggi etero. Le loro storie sono state raccontate (e raccontate). Così. Non più Michael. Se per caso tu sei un fan dello show, che sperava in altre stagioni capisco che questo sia deludente. Mi dispiace. Se sei sexy e infastidito perché ti sei innamorato di un uomo etero immaginario interpretato da un vero gay… questo dipende da te”.

