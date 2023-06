John Wick è famosissimo per i suoi combattimenti che mischiano il corpo a corpo con le armi e l’asticella per l’ultima pellicola si è alzata parecchio.

Lo stunt coordinator di John Wick 4, Scott Rogers, ha raccontato però di come la Lionsgate avesse intenzione di tagliare una memorabile scena dall’ultimo film. Ha rivelato infatti in un’intervista a Screen Rant di come lo studio volesse eliminare l’iconica scena d’azione ripresa dall’alto:

Sono mesi di allenamento e scegli un’élite di combattenti… Continui a costruire la squadra fino a quando non sei pronto. Hai gli effetti speciali e tutti i dipartimenti sono pronti, ma non sono cose veloci. La maggior parte degli studios, la maggior parte delle persone non ha lo stomaco per una così grande preparazione per una sola sequenza. Tant’è che più volte ci hanno detto che volevano tagliare quella scena. Sì, perché se non hai mai visto prima d’ora una cosa del genere hai bisogno di una persona visionaria che la sviluppi. Ma la maggior parte dei produttori esecutivi non sono visionari.