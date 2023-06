Durante la promozione stampa di Spider-Man: Across the Spider-Verse, a Phi Lord e Chris Miller è stato nuovamente chiesto di commentare circa la mancata realizzazione del crossover fra Men in Black e 21 Jump Street di cui si era parlato svariati anni fa.

L’idea era quella di vedere Morton Schmidt (Jonah Hill) e (Channing Tatum) reclutati dall’agenzia ultrasegreta, ma alla fine la Sony decise di rilanciare il franchise con Men in Black: International. Che, peraltro, al box-office andò tutt’altro che bene (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Miller dice:

Era un’idea fantastica. Molto probabilmente quella opportunità ormai è passata, ma è stato molto divertente. È stato pazzesco. Una di quelle cose in cui, se avesse funzionato, sarebbe stato incredibile. Ma che, se non avesse funzionato, poteva rovinare due franchise. E quindi sai, la pressione era molto alta. È stata una chance persa. Ma nella vita ci sono molti momenti come questi.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: RS

Classifiche consigliate