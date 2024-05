IF - Gli amici immaginari

Si è tenuta ieri la premiere di IF – Gli amici immaginari di John Krasinski e, sul red (o meglio purple) carpet, Ryan Reynolds ha fatto due chiacchiere con People raccontando quanto i figli fossero ossessionati dal trailer del film e non vedessero l’ora di ammirarlo in sala.

“Hanno visto il trailer e non riescono a smettere di guardarlo. Sta diventando un po’ ingestibile a dire il vero. Ogni mattina dobbiamo ricordare a tutti loro che è il momento di andare a scuola e che il trailer si guarda dopo” ha confessato l’attore.

Alla premiere era presente anche Bradley Cooper, con la figlia di 7 anni, Lea De Seine Shayk Cooper, che sul red carpet del film si é fermata davanti al cartonato con tutti i personaggi, mano nella mano con il padre, indicando il personaggio a cui l’attore ha dato la voce.

Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 maggio.

