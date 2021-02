Il bar delle grandi speranze: Tye Sheridan nel cast del nuovo film di George Clooney

Alla sceneggiatura troviamo William Monahan, premio Oscar come “miglior sceneggiatura non originale” per The Departed.

Al fianco di Sheridan, che vestirà i panni del giovane Moehringer, troviamo anche Ben Affleck nei panni di suo zio Charlie.

George Clooney, ricordiamo ha già diretto una serie di film come Confessioni di una mente pericolosa, In amore niente regole, Le idi di marzo, Monuments Men, Suburbicon e il film di Netflix The Midnight Sky.