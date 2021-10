Dapassando per, il Brat Pack è stato uno dei “collettivi cinematografici” più noti degli anni ottanta, un gruppo di giovani attori composto, principalmente, da Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Molly Ringwald e Ally Sheedy.

Cinque fra quelli appena citati sono i protagonisti proprio del leggendario Breakfast Club, il capolavoro di John Hughes datato 1985 che ha contribuito a plasmare la dicitura stessa di Brat Pack, una definizione che, stando a quanto spiegato da Anthony Michael Hall in una recentissima intervista rilasciata a Insider, era solo un’espressione coniata dalla stampa che non corrispondeva alla realtà dei fatti.

L’attore che, in Breakfast Club, ha interpretato Brian Johnson spiega:

[Il Brat Pack] non esisteva. Era uno stratagemma mediatico. Non so chi fosse il giornalista del New York Magazine del tempo, ma era una montatura. “Prendiamo tutti questi ragazzi, mettiamoli insieme e facciamoli parlare”. La realtà dei fatti è che, al tempo, io ero nella fascia d’età più giovane di quel gruppo. Ero ancora, letteralmente, alle superiori. Quando abbiamo fatto Breakfast Club, Emilio e Judd erano sopra i venti, uscivano insieme a farsi delle birre, io ero un teenager. Per questo, quando hanno pubblicato quell’articolo, si trattava solo di un trucchetto per alimentare la chiacchiera. Per dire, non ho neanche mai incontrato Andrew McCarthy. Sai, penso che le persone desiderino che gli attori che vedono insieme riuniti sul grande schermo siano effettivamente connessi anche nella vita di tutti i giorni. Se lo aspettano. La gente mi chiede “Come stanno Emilio e Judd?” e io “Non ho idea, non li vedo da 14 anni”.