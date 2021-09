LEGGI ANCHE – Il principale nemico del cinema non è il COVID o Netflix: è il cinema stesso

Dopo il rinvio dideciso dalla Paramount, Hollywood si aspettava il peggio e una nuova serie di slittamenti dovuti all’imperversare della variante Delta di Nuovo Coronavirus ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

A quanto pare, il peggio è stato scongiurato: i principali titoli della Sony, da Venom: la furia di Carnage a Spider-Man: No Way Home passando per Ghostbusters: Legacy hanno mantenuto la distribuzione in sala, mentre la Disney, rassicurata dalle buone performance commerciali di Shang-Chi, ha deciso ufficialmente di riservare una finestra di distribuzione esclusiva per il cinema a tutti i suoi film fino alla fine dell’anno (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Deadline pubblica ora un interessante retroscena relativo proprio allo slittamento dei titoli targati Paramount. Il sito scrive infatti che il CEO della IMAX Corporation Rich Gelfond ha cercato in tutti i modi di convincere lo studio a non posporre l’uscita dei suoi blockbuster ottenendo però il proverbiale “due di picche”:

Ho trascorso un sacco di tempo molto vicino a chi si occupa di prendere le decisioni presso la Paramount, ma allo studio credono di avere davvero qualcosa di speciale con Top Gun: Maverick. Tom Cruise ha atteso più di 35 anni per fare quel film. Penso che, dato il franchise e data la qualità di quello che hanno fatto, vogliono essere sicuri che il box office si sia ripreso al 100%. Ho cercato di convincerli a rispettare la data iniziale perché, a prescindere da qualsiasi condizione, la gente avrebbe assaltato i cinema, ma immagino che puntino ad avere una distribuzione con una perfetta condizione “ambientale”.

Gelfond spiega poi che, nonostante quanto stabilito dalla Paramount e la delusione provata, è sicuro che la fine dell’anno porterà buoni risultati in vista di un 2022 che sarà all’insegna dell’ottimismo:

In mezzo a questa combinazione di cose, il rinvio di Top Gun mi delude a livello personale, ma non provo sensazioni negative e anzi mi aspetto un 2022 all’insegna della positività. L’altra sera ero così felice che quando ero a vedere gli U.S. Open e a un certo punto è passato questo spot di No time to die, un promo della Heineken con Daniel Craig, che alla fine diceva “Esclusivamente al cinema all’inizio di ottobre”, mi sono messo a dare i cinque alla gente. Avranno pensato che fossi impazzito perché era solo uno spot della Heineken.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!