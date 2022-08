Il co-autore di Batgirl: Anno Uno commenta la decisione di non distribuire il film

Scott Beatty, co-autore di Batgirl: Anno Uno, ha commentato la decisione di Warner Bros Discovery di rinunciare completamente alla distribuzione di Batgirl.

Beatty ha pubblicato un post sul suo blog per parlare del suo entusiasmo per il progetto, consapevole che si sarebbe ispirato in gran parte al suo lavoro. Ha poi parlato della delusione nell’apprendere la notizia:

Secondo le notizie sconvolgenti di oggi, il film è in fase di COMPLETA sepoltura, cosa che ha poco senso per un progetto da 90 milioni di dollari praticamente pronto. Cestinare un film completo, in post-produzione, e a quanto pare non problematico da un punto di vista creativo, sembra uno spreco molto costoso. Il suggerimento di Variety sul “vero” motivo per cui il film verrà messo sotto il tappeto ha ancora meno senso. Ma in tutta onestà non sono un dirigente di Hollywood, perciò che ci siano le “tasse” dietro mi sembra possibile come tutto il resto.

Ha poi sottolineato che non è la prima volta che succede: