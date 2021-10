Sebbene alcuni fumettisti siano stati contattati dai piani alti della Marvel e della Disney per una consulenza sulle creazioni passate,non può dire lo stesso per il suo

“Dovreste chiedere alla Marvel perché lo hanno fatto nel caso di Guerre Segrete e non con Ghost Rider visto che non mi hanno né consultato né dato soldi per quel personaggio, a quanto so” ha ammesso il co-creatore del personaggio portato al cinema prima da Nicolas Cage e poi da Gabriel Luna in Agents of S.H.I.E.L.D.

Il riferimento è alla notizia di qualche mese fa secondo cui i Marvel Studios sarebbero interessati a portare sullo schermo Guerre Segrete, la miniserie a fumetti in 12 parti pubblicata da Marvel Comics tra il 1984 e il 1985. A dare qualche indizio a riguardo era stato Jim Shooter, sceneggiatore della miniserie che venne poi disegnata da Mike Zeck e Bob Layton, che aveva spiegato di essere stato contattato da qualcuno della compagnia che gli aveva chiesto di scrivere un adattamento a romanzo di Guerre Segrete in vista di un potenziale film.

Thomas ha allora aggiunto: “Sarebbe bello essere consultato su personaggi che abbiamo creato o co-creato, ma la Marvel non è obbligata a farlo“. Il motivo è che la Casa delle Idee detiene i diritti di tutto ciò che è stato frutto di lavori su committenza.

