Online sono approdati tre character poster difilm di Paul Schrader presentato alla 78° edizione del Festival di Venezia con protagonisti Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe distribuito in Italia da Lucky Red in collaborazione con Universal.

Il film è arrivato nelle nostre sale il 3 settembre. Potete vedere i poster qua sotto:

Questa la sinossi ufficiale:

Raccontato con l’intensità che è da sempre il marchio di fabbrica dello sceneggiatore e regista Paul Schrader, THE CARD COUNTER (Il collezionista di carte) vede come protagonista Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo di piccolo cabotaggio. La vita meticolosa di Tell viene scossa dall’incontro con Cirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune. Con il sostegno della misteriosa finanziatrice La Linda (Tiffany Haddish), Tell porta Cirk nel circuito dei casinò per condurlo su una nuova strada. Dei fantasmi del passato, però, non ci si libera così facilmente…