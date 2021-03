Il Comic-Con di San Diego, dopo l’edizione digitale dell’anno scorso a causa della pandemia, è pronto a tornare per un evento speciale in presenza già dal prossimo novembre.

L’organizzazione ha annunciato che il Comic-Con Special Edition avrà luogo al centro congressi dal 26 al 28 novembre proprio in occasione del Ringraziamento.

“La nostra speranza è che le condizioni in autunno siano tali da permettere grossi assembramenti” si legge nell’annuncio.

“Nonostante la trasformazione dell’evento da occasione di ritrovo in presenza a evento online, la perdita di entrate ha avuto ingenti danni sull’organizzazione così come su tante altre realtà minori, ciò ha significato la riduzione del personale e dei compensi per gli impiegati, tra le varie problematiche” ha commentato il portavoce David Glanzer. “La speranza è che questo evento [di novembre] ricarichi le nostre finanze e segni un ritorno a pieno regime dei ritrovi in presenza nel 2022“.

Al momento si attendono i dettagli sui biglietti, sui costi, sul numero di partecipanti.

In occasione dell’edizione digitale del San Diego Comic-Con 2020 abbiamo realizzato un lungo speciale interattivo con la storia della convention e della nostra partecipazione a essa: potete leggerlo qui se siete iscritti a BadTaste Plus.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti in calce all’articolo.