Dopo anni e anni di false partenze, il nuovo adattamento della graphic novel “” ha trovato i suoi due protagonisti.

Bill Skarsgard, il volto di Pennywise nel franchise di It, è stato infatti scelto come Eric Draven, mentre Rupert Sanders, regista di Ghost in the Shell e Biancaneve il cacciatore, siederà invece al timone del progetto.

Il thriller sarà scritto dal candidato all’Oscar Zach Baylin e sarà ovviamente basato sull’opera scritta, creata e illustrata da James O’Barr.

“Il corvo è bello, cupo, poetico e talvolta angosciante” ha commentato il regista. “Si tratta di una storia di amore, perdita, dolore e vendetta. È davvero un grande onore rivisitare l’iconica opera di James O’Barr“.

Come segnala l’Hollywood Reporter, il progetto è già in stadio avanzato ed entrerà in produzione a giugno: le riprese si terranno a Praga e a Monaco per un budget di circa 50 milioni di dollari.

Ricordiamo che nel corso degli anni al progetto si sono avvicinati attori come Luke Evans e Jason Momoa.