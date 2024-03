Dopo la pubblicazione in rete delle prime immagini del reboot de Il Corvo in molti hanno discusso del look del protagonista, ovvero Eric Draven, interpretato da Bill Skarsgård (Pennywise in IT: capitolo 1 e 2).

In molti hanno trovato non poche similitudini con il look del Joker di Jared Leto visto in Suicide Squad. E ora anche lo stesso regista del cinecomic DC, ovvero David Ayer, ha voluto “commentare” con simpatia le immagini.

Ecco il peculiare tweet:

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: David Ayer

Classifiche consigliate