Arriva grazie a Vanity Fair la prima occhiata a Bill Skarsgård (Pennywise in IT: capitolo 1 e 2) nei panni di Eric Draven ne Il Corvo, il film di Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell) che riporterà al cinema il noto fumetto di James O’Barr.

Potete vedere le foto qua sotto:

Nel pezzo di Vanity Fair il regista del film dice a proposito del protagonista de Il Corvo Bill Skarsgård:

Penso che la bellezza di Bill risieda nel fatto che ha una bellezza inquietante, e mentre si trasforma attraverso la sua perdita diventa questa cosa che nemmeno lui può controllare. Sta tutto in quella famosa frase: “Chi combatte i mostri deve fare attenzione a non diventare un mostro”. Quel look era il mio negli anni ’90 quando andavamo ai rave abusivi a Londra, mescolato con alcune influenze moderne come Post Malone e Lil Peep. Spero che le persone che oggi hanno 19 anni lo guardino e pensino: “Quel ragazzo sono io”.

Parlndo del cult anni novanta di Alex proyas interpretato da Brandon Lee che, come noto, perse la vita per via di un incidente sul set con un’arma da fuoco aggiunge:

È stata ovviamente una terribile tragedia ed è sicuramente qualcosa che abbiamo sempre avuto presente durante la realizzazione del film. Brandon era una personalità unica, penso che sarà sempre associato a Il Corvo e spero che sia fiero di quello che abbiamo fatto e di come abbiamo riportato di nuovo la storia. La sua anima è molto viva in questo film. C’è autentica fragilità e bellezza nella sua versione del Corvo e penso che Bill si senta come una sorta di successore.

FONTE: Vanity Fair

