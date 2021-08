Qualche giorno fa il San Sebastian Film Festival ha annunciato di voler conferire il Donostia Award a, e la cosa ha scatenato un putiferio sui social e non. Depp negli ultimi tempi è stato coinvolto in una causa legale con l’ex moglie Amber Heard ed è stato costretto a lasciare il cast del terzo film della saga didella Warner Bros.

Oggi José Luis Rebordinos, direttore del San Sebastian, ha deciso di rispondere alle critiche difendendo la sua decisione e ribadendo l’impegno del suo Festival a combattere le diseguaglianze:

Per prima cosa, come direttore e responsabile massimo del Festival, vorrei ribadire il nostro impegno nella lotta alle diseguaglianze, l’abuso di potere e la violenza contro le donne.

[…] In un periodo come quello attuale, in cui il linciaggio sui social media è diffuso, difenderemo sempre due principi alla base della nostra cultura e delle nostre leggi: la presunzione di innocenza e il diritto all’essere reintegrati nella società. In base alle informazioni confermate che abbiamo a disposizione, Johnny Depp non è stato arrestato, né imputato nè condannato per alcuna forma di assalto o violenza nei confronti delle donne. Ripetiamo: non è stato imputato da alcuna autorità in alcuna giurisdizione, né è stato condannato, per alcuna forma di violenza contro le donne.