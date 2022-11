Il drago di ghiaccio: George R.R. Martin parla del film tratto dal suo romanzo per ragazzi

Sono trascorsi diversi anni da quando George R.R. Martin, creatore delle Cronache del ghiaccio e del guoco (la saga di romanzi da cui è tratto Il trono di spade), ha annunciato che la Warner Bros. avrebbe messo in cantiere un film d’animazione tratto da Il drago di ghiaccio, suo romanzo del 1979.

Durante “A Conversation with George R.R. Martin” l’autore ha parlato del progetto, sottolineando che la speranza è di portarlo al cinema:

Alcuni di voi sanno che occasionalmente ho scritto altri libri che non sono parte della storia di Westeros. Uno l’ho scritto nel 1978, era un racconto breve su un drago, un drago di ghiaccio, chiamato Il drago di ghiaccio. Era principalmente una storia per ragazzi, ma lo trasformeremo in un film. La Warner Bros. Animation ha acquistato i diritti, perciò sarà un film d’animazione a tutti gli effetti per il cinema, si spera. David Anthony Durham scriverà la sceneggiatura, perciò farebbe meglio a fare un bel lavoro!