Nel 2013 sembrava che la MGM fosse al lavoro sul remake di, film datato 1989 diretto dacon

Poi, per anni, il silenzio. Improvvisamente, nel 2015, pareva che sarebbe stata la campionessa dell’MMA Ronda Rousey (I Mercenari 3, Fast & Furious 7) a vestire i panni della protagonista del remake di Il Duro del Road House. Poi, ancora una volta, il silenzio.

Fino alla recente pubblicazione, da parte di Deadline, che la MGM, etichetta acquistata da Amazon nel mentre, sarebbe ancora impegnata nello sviluppo del lungometraggio. Lungometraggio la cui regia, nel frattempo, sarebbe in dirittura d’arrivo fra le mani di Doug Liman che dovrebbe dirigere Jake Gyllenhaal nei panni che, in passato, sono stati indossati dal già citato Patrick Swayze.

Anzi, per l’esattezza come viene specificato sempre da Deadline, non si sa se Jake Gyllenhaal e Doug Liman lavoreranno a un remake diretto del film o a un reboot ambientato nello stesso “universo”. Ergo la star potrebbe interpretare lo stesso personaggio del vecchio film o uno nuovo.

Di recente, abbiamo visto Jake Gyllenhaal in The Guilty (LEGGI LA RECENSIONE) remake dell’omonimo film danese.

A seguire potete leggere la sinossi (via Wikipedia) de Il Duro del Road House pellicola arrivata nei cinema nel 1989:

Nella cittadina di Jasper, nel Missouri, il proprietario del “Double Deuce”, Tilghman, non riesce più a lavorare tranquillamente a causa delle continue risse e delle pessime frequentazioni del locale, diventato il covo di spacciatori, ubriaconi molesti e prostitute. Per riportare un po’ di tranquillità l’uomo assume il già famoso James Dalton come capo dei suoi buttafuori e direttore: i modi di quest’ultimo risollevano presto le sorti del locale, ma la cosa non è vista di buon occhio dal mafioso Brad Wesley, che cercherà di corromperlo. Al rifiuto di James, Brad creerà molti problemi sia a lui che agli imprenditori che lo appoggiano, fino ad arrivare ad un sanguinoso regolamento di conti.

