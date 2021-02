LEGGI ANCHE: Chris Pratt ha vinto il fantacalcio dei supereroi

Vi abbiamo parlato a più riprese del fatto che i volti dell’Universo Cinematografico Marvel e non solo avevano deciso di accettare la proposta dei registi di Avengers: Endgame e partecipare a uno speciale “fantacalcio dei supereroi”. Ognuno era stato chiamato a scegliere a quale società devolvere i proventi in beneficenza a una condizione: sfidare un attore o un’attrice a colpi di dissing.

Tempo fa aveva partecipato al gioco anche The Rock, oltre che a Paul Rudd e a numerosi altri volti celebri. Poi era toccato Simu Liu, il protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, che aveva deciso di sfidare Ryan Rynolds.

A dicembre è poi arrivato l’esito del fantacalcio: il vincitore, che ha devoluto 190 mila dollari in beneficenza, è stato Chris Pratt!

In attesa della prossima edizione, Fan Duel ha pubblicato il video riassunto con i momenti migliori, potete ammirarlo qui di seguito:

Menzione speciale per Pom Klementiff visto che la Mantis dei Guardiani della Galassia ha deciso di prendere di mira Chris Hemsworth in un video musicale diretto da Simon Pegg.

L’ambientazione è unica: il video è stato girato a Venezia quando l’attrice era impegnata con le riprese del nuovo film di Mission: Impossible. E proprio il cast di Mission: Impossible ha deciso di fare un apprezzatissimo cammeo finale. Il video è disponibile in esclusiva qui su Variety.