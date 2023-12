Il fuggitivo, il classico action thriller diretto da Andrew Davis, basato sulla serie televisiva Il fuggiasco (1963-1967) e interpretato da Harrison Ford e Tommy Lee Jones celebra 30 anni di età, occasione questa che viene celebrata anche con l’arrivo di una nuova edizione home video che lo propone per la prima volta in 4K.

Con un budget di circa 44 milioni, Il fuggitivo si rivelò come un autentico peso massimo al box-office guadagnando, in tutto il mondo, 368,9 milioni di dollari (e, badate bene, quelle che abbiamo citato sono cifre di tutto rispetto anche senza l’aggiornamento all’inflazione).

In una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter in occasione della presentazione della poc’anzi citata edizione in 4k, il regista Andrew Davis ha risposto a una domanda che gli è stata fatta dalla popolare testata sul mondo dell’intrattenimento, ovvero sia perché Hollywood sembra non essere più in grado di partorire e proporre con successo al pubblico thriller d’azione a medio budget come Il fuggitivo.

Spesso sento la gente chiedere, “Perché non fanno più film come Il fuggitivo?” Qual è, secondo te, il punto di svolta che c’è stato a Hollywood? Beh, Il fuggitivo non era considerato un film a budget medio in quei giorni. Sì, un budget di $44 milioni è equivalente a circa $90 milioni oggi. Ma penso che sia iniziato tutto con Lo squalo. Quando si è cominciato ad avere dei film che potevano essere proiettati in tutto il mondo e ottenere incassi incredibili, gli studi hanno cominciato a voler investire in quel genere di proposte di continuo. Ma Bob Daly e [il copresidente della WB] Terry Semel dicevano: “Siamo felici di avere delle doppiette”. Avevano ancora Batman e altri grandi successi per le mani. Quindi sapevano che questo sarebbe stato un film popolare, ma non sapevano che sarebbe diventato così tanto popolare. Ricordo che Daly mi diceva: “È raro che ci ritroviamo ad avere un box office così florido, recensioni così positive e tutte queste nomination”. Era molto raro per loro avere contemporaneamente tutte queste cose, il che era meraviglioso.

Questa la sinossi ufficiale de Il fuggitivo proposta dal sito ufficiale della Warner:

Provate a prenderlo. Il Fuggitivo è in fuga! Harrison Ford e Tommy Lee Jones si rincorrono in questa adrenalinica caccia all’uomo ispirata all’omonima serie TV. Ford è l’evaso Richard Kimble, un chirurgo di Chicago ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie e determinato a provare la propria innocenza guidando i suoi inseguitori fino al vero colpevole dell’omicidio. Jones è Sam Gerard, un implacabile ed astuto agente federale. Sono preda e cacciatore. Ed essendo diretto da Andrew Davis (Trappola in alto mare), il loro frenetico inseguimento sarà inevitabilmente: senza tregua.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete trovare la redazione di BadTaste anche su TikTok!

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate