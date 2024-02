Giusto qualche giorno fa, Pedro Pascal, parlando del set de Il gladiatore 2 di Ridley Scott lo definiva come il set più imponente che aveva visto nella sua vita (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ebbene, tutta questa imponenza, a quanto pare, ha un costo non indifferente stando al report pubblicato dall’Hollywood Reporter. Secondo a quanto segnalato dal magazine, per Il gladiatore 2 la Paramount avrebbe sborsato un budget di circa 310 milioni di dollari (che secondo altri insider sarebbero meno, “solo” 250 milioni). In ogni caso, si tratterebbe di un importo di gran lunga superiore ai 165 milioni di dollari inizialmente preventivati motivo per cui la major sarebbe letteralmente terrorizzata. In aggiunta a un caso di gestione non attenta delle spese, c’è da considerare anche lo stop alle riprese che, l’anno scorso, è stato imposto dallo sciopero degli attori che sarebbe costato alla produzione qualcosa come 600.000 dollari alla settimana per un totale di 10 milioni di dollari, anche se, a quanto pare, Ridley Scott avrebbe comunque continuato a girare a Malta le scene che prevedevano l’utilizzo di comparse.

Ma le turbolenze non finiscono qui. Già perché oltre all’incidente sul set avvenuto a giugno (ECCO I DETTAGLI), ci sarebbe anche la segnalazione inoltrata dalla PETA fatta dopo aver ricevuto delle soffiate relative a maltrattamenti di cavalli e scimmie sul set, segnalazioni che fonti vicine alla produzione negano, sottolineando che la Humane Society era presente durante le riprese.

Tornando alla questione budget, bisogna ricordare che il governo maltese ha garantito alla produzione de Il gladiatore 2 ben 47 milioni di euro di rimborso fiscale, stabilendo il record per il maggiore incentivo a un film mai elargito in Europa. Cosa, questa, che ha indispettito non poche persone a Malta perché si tratterebbe di soldi che, in realtà, non avrebbero contribuito a creare un effettivo indotto in loco (ECCO I DETTAGLI).

FONTE: Hollywood Reporter

