Durante un’intervista con CB, Connie Nielsen è tornata a parlare di Il gladiatore 2 di Ridley Scott in cui tornerà a vestire i panni di Lucilla.

L’attrice ha avuto soltanto grandi parole per il film:

Non sapevo cosa aspettarmi quando la storia è iniziata, ma ripensandoci era quasi inevitabile… ovviamente dovevamo raccontare quella storia. È stato incredibile… Ridley ha assemblato un cast incredibile come sempre e uno spettacolo magnifico pieno di cuore. Come sempre nel suo caso, bisogna soltanto usare paroloni.