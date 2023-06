La CNN riporta che a causa di un incidente sul set di Il gladiatore 2, alcuni componenti della troupe hanno riportato delle ferite.

“Durante le riprese di una sequenza stunt pianificata sul set del sequel del Gladiatore, c’è stato un incidente che ha causato alcune ferite non gravi a diversi componenti della troupe” ha commentato la Paramount.

“Le squadre di sicurezza e mediche sul posto hanno agito con prontezza per fornire cure immediate alle persone colpite. Sono tutte in condizioni stabili e continuano a essere sotto monitoraggio” ha aggiunto.

Variety aggiunge che in totale sei persone hanno dovuto ricevere attenzione medica a causa di ustioni dopo le riprese di una sequenza in Marocco.

In Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreta Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen, di ritorno nel cast), ed è affiancato da Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal. Tra i grandi ritorni anche Djimon Hounsou, che nel film originale interpretava un altro gladiatore, Juba.

La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film con Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe).

Cosa ne pensate? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate