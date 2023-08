Paul Mescal ha di recente parlato con Esquire di Il gladiatore 2, di cui sarà protagonista, rispondendo a una domanda sulla dieta e l’allenamento necessari per dare vita al personaggio sul grande schermo.

L’attore è apparso in parte critico nei confronti del modus operandi di alcuni suoi colleghi a Hollywood, come potete leggere a seguire:

Inutile dire che se interpreti un gladiatore, devi essere in forma e forte. Ma credo che un film come Il gladiatore sia diverso perché non è un film di supereroi dove la metà dell’impegno, secondo me, è rivolto al fatto di dover essere grossi e forti. Per film come questo Russell doveva essere forte perché aveva senso per il personaggio.

E credo che ci siano domande decisamente più interessanti su film come questo piuttosto che far ruotare tutto attorno a: “Quante calorie hai mangiato in un giorno?”. Credo che ogni volta che qualcuno dice che consuma 7.000 calorie al giorno in realtà stia mentendo.

Per il resto è stato davvero interessante fino ad ora. È una cosa che non ho mai fatto prima, ma adoro il mio allenatore, sta cominciando a crearmi dipendenza.