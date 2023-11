Durante il podcast di ReelBlend, Ridley Scott ha parlato delle intenzioni originali per Il gladiatore 2 e nello specifico del suo desiderio di riportare in vita Massimo Decimo Meridio.

Il regista ha però preferito non condividere troppo delle sue idee, come potete leggere a seguire:

La sceneggiatura l’ha scritta Nick Cave, ma l’idea era mia. Sapevo come riportarlo in vita attraverso un portale, nel mondo reale. Non vi dirò i dettagli, perché qualcuno potrebbe rubarmi l’idea. Ho parlato con Nick tutti i giorni per circa un mese durante la stesura, gli ho detto: “Possiamo riportarlo in vita così”. Volevo far partire il film sullo Stige, ai confini dell’oceano. Si vede lui, questo guerriero errante con la sua armatura. Il guerriero è Massimo, in cerca della sua destinazione. Ecco la Scena 1.