In vista dell’imminente uscita di Napoleon, Ridley Scott è al centro di un profilo del New Yorker in cui si parla anche del Gladiatore 2, il film con Paul Mescal e Pedro Pascal sequel del leggendario lungometraggio con Russell Crowe.

Nel pezzo viene spiegato che il regista, prima che scoppiasse anche lo sciopero degli attori, era stato in grado di girare 90 minuti di film ai quali ha lavorato in sala montaggio durante queste ultime settimane.

Leggiamo sul prestigioso magazine che:

Con la SAG-AFTRA e gli studios pronti a riprendere i negoziati, Ridley Scott si stava preparando a dirigere Il Gladiatore 2, che ha come protagonista Paul Mescal, non appena lo sciopero fosse stato risolto. “Potrei cominciare a girare già lunedì” ha detto (ma le trattative sono crollate una settimana dopo).

Il New Yorker aggiunge anche:

Nel frattempo, aveva continuato a perfezionare i 90 minuti di girato che aveva già in mano, incluso una scena in cui l’eroe combatte un branco di babbuini; era ossessionato, diceva, da un video di babbuini che attaccavano turisti a Johannesburg: “I babbuini sono carnivori. Riesci a stare appeso a testa in giù da un tetto per due ore con una sola gamba? No! Un babbuino può farlo”.

