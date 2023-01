Il gladiatore 2: Ridley Scott starebbe cercando i protagonisti del film

Il suo nuovo film, Napoleon, non ha ancora una data di uscita, ma a quanto pare Ridley Scott sta già pensando al suo nuovo progetto che, stando alle ultime voci, potrebbe davvero essere Il gladiatore 2, il sequel della leggendaria pellicola interpretata da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris e Oliver Reed uscita nelle ale nel 2000.

L’indiscrezione arriva dal noto insider Matthew Belloni e dalla sua newsletter in cui viene riportato che Ridley Scott starebbe ricercando attivamente i protagonisti de Il gladiatore 2. I dettagli sulla trama e sull’eventuale ritorno di Russell Crowe restano ancora sconosciuti e vale anche la pena notare come, malgrado quest’aggiornamento segni un significativo passo in avanti verso il concretizzarsi della pellicola, non c’è ancora alcuna luce verde per il lungometraggio.

Mesi fa, durante la promozione di The Last Duel e House of Gucci, Ridley Scott aveva parlato de Il gladiatore 2 spiegando:

Per prima cosa: amo realizzare film storici. Amo fare ricerche. Amo creare questa sorta di impressione olfattiva di un dato periodo storico. Penso che, col primo Gladiatore, ci siamo riusciti. Non amo essere eccessivamente critico delle cose che sono state fatte in precedenza, ma non sono mai stato un grande fan dei film di Hollywood ambientati nell’antica Roma, se devo essere onesto. Mi sembravano troppo artificiali e per questo, quando mi è stato chiesto di considerare lo script di un secondo Gladiatore, devo dire che non si trattava di materiale particolarmente valido.

FONTE: Puck News