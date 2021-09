LEGGI ANCHE – Il Gladiatore 2: la sceneggiatura fuori di testa di Nick Cave riassunta e recensita

Se stessimo parlando di questioni informatiche o videoludiche,potrebbe tranquillamente essere definito come un eclatante caso di vaporware . Premesso questo, di tanto in tanto, ci ritroviamo necessariamente a parlarne perché qualcuno che ha lavorato al primo, leggendario film, dal regista Ridley Scott allo stesso Russell Crowe, ritira fuori l’argomento.

Di recente è stato proprio Ridley Scott a discuterne, brevemente, insieme a Empire in una chiacchierata rilasciata a margine della promozione stampa di The Last Duel (ECCO LA SCHEDA DEL FILM). Il regista, classe 1937, ha spiegato che la sceneggiatore de Il Gladiatore 2 è in fase di realizzazione e che intende girarlo dopo Kitbag, il film su Napoleone con Joaquin Phoenix.

Sto già facendo scrivere la sceneggiatura del film, per cui, quando avrò archiviato il film su Napoleone, Il Gladiator sarà pronto a partire.

L’anno scorso, in una chiacchierata, Russell Crowe, colui che ha vestito i panni di Massimo Decimo Meridio, rivelava di non essere mai stato incluso nelle varie discussioni che si sono susseguite nel corso di questi due decenni che ci separano dall’arrivo nei cinema del cult:

Se stanno avendo conversazioni in materia, si tratta di conversazioni che non mi hanno mai incluso. Non sono sicuro di cosa abbiano in mente. Posso solo dire che, in buona sostanza, stanno parlando delle stesse cose da circa 20 anni.

Crowe aveva dedicato un commento anche poi le parole del produttore Doug Wick che, a giugno del 2020, aveva rivelato che Ridley Scott amerebbe girare il film:

Non parlo con Doug da molto tempo. L’ultima volta mi raccontò di avere questa grande idea che vedeva Massimo portato via dall’arena per poi essere deposto, ricoperto di olii e unguenti, in questa caverna da cui si accedeva spostando una grande roccia. Poi la roccia si apriva e lui ne usciva. Gli dissi “Doug, non penso che abbiamo i diritti di quella storia”. Ma è una cosa accaduta anni fa e non so se abbia apprezzato il mio senso dell’umorismo.

Vi ricordiamo che, nei prossimi mesi, vedremo ben due film di Ridley Scott: il già citato The Last Duel e House of Gucci (GUARDA IL TRAILER).

Il napoleonico Kitbag verrà prodotto da Apple Studios e, nel cast, vedrà Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone e Jodie Comer in quelli di Giuseppina Bonaparte.

Vi piacerebbe vedere un sequel de Il Gladiatore? Ditecelo nei commenti!