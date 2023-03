Come noto, considerato che la pellicola si svolgerà svariati anni dopo la prima parte (e visto anche l’epilogo del film), ne Il Gladiatore 2 non ritroveremo Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio.

A inizio gennaio, Russell Crowe spiegava di essere chiaramente in contatto con Ridley Scott e di aver discusso con lui della cosa, ma di non essere coinvolto in alcun modo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

La star è tornata a toccare l’argomento durante un’intervista rilasciata per la promozione di L’esorcista del Papa (GUARDA IL TRAILER ITALIANO) in cui ha spiegato:

Sono certo che a un certo punto vorranno chiedermi qualcosa, ma non hanno sollevato nulla da un po’. È un’estensione della narrativa, ma sarà ambientata tempo dopo la morte di Massimo per cui non mi vede coinvolto. Ho sentito che questo giovane attore, Paul Mescal, è un bravo ragazzo e gli auguro davvero il meglio. Penso che riprenderanno la storia nel momento in cui il giovane Lucio dovrà cominciare a vestire il ruolo di Imperatore. Mi pare un’idea davvero intelligente per cercare di sviluppare ulteriormente il mondo che avevamo creato con quel film.

Poi aggiunge:

Ma non voglio soffermarmi troppo su questa cosa perché mi riporta, inevitabilmente, a un periodo della mia vita in cui ero decisamente più giovane. E sai, il lieto ricordo di quell’esperienza si è, ormai, perfettamente cristallizzato. Se ci ripenso, ho amato ogni minuto di quella cosa anche se, al tempo, non andò esattamente così. Amo stare sul set di un film storico. Indossare quei costumi, avere a che fare con quel genere di situazioni e di contesto, mi affascina davvero. C’è un pizzico di gelosia per le persone che, adesso, stanno per avere l’esperienza che ho avuto io tempo fa.

Cosa ne pensate delle parole di Russell Crowe su Il Gladiatore 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: RTE

Classifiche consigliate