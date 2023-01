Il Gladiatore 2, Russell Crowe conferma che non tornerà nei panni di Massimo Decimo Meridio

Russell Crowe ha confermato che non tornerà nei panni di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore 2, il sequel del cult diretto da Ridley Scott che verrà nuovamente diretto dall’acclamato regista inglese.

La presenza del suo personaggio aleggerà sì sulla storia della pellicola, ma lui non comparirà materialmente in scena. Il protagonista de Il Gladiatore 2 sarà infatti Paul Mescal che interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Ospite del podcast Fitzy e Wippa, Russell Crowe ha spiegato di essere chiaramente in contatto con Ridley Scott e di aver discusso con lui della pellicola in cui non comparirà:

Sì, (io e Ridley Scott, ndr.) abbiamo avuto un pranzo insieme e ne abbiamo parlato. Per cui so a grandi linee come vuole impostare la storia. Ma sì, se ricordate c’era questo giovane ragazzo che voleva battere il gladiatore, cosa che porta al discorso “Il mio nome è”. Ora quel ragazzo è cresciuto ed è diventato Imperatore. Non so cos’altro accadrà, ma è questa l’idea di base. Non è né un remake né un sequel diretto. Non è che è ambientato il giorno dopo, ma 30 anni dopo o qualcosa del genere.

