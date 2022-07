Il mago di Oz: in arrivo un’area dedicata all’iconico cult nel parco Movie World in Australia

Il parco a tema Warner Bros. Movie World – Gold Coast (Australia) ha annunciato l’arrivo di una nuova area tutta dedicata al grande cult del 1939 Il mago di Oz!

Tramite alcuni concept e video pubblicati su Facebook, il parco ha annunciato l’area dedicata all’iconico musical con Judy Garland che comprenderà attrazioni tra cui la Città di Smeraldo, il castello della strega cattiva, la fattoria di Dorothy e il sentiero di mattoni gialli.

L’area aprirà i battenti nel parco nel 2024. Qua sotto potete vedere tutto il materiale:

Ecco la descrizione ufficiale del lungometraggio del 1939:

Dal celebre racconto di Frank Baum, la prodigiosa avventura della giovane Dorothy che finisce nel mondo di Oz per salvare il suo cane Toto’. Nella ricerca del Mago che regna sul paese, la bimba trova la compagnia dello Spaventapasseri, dell’Uomo di latta e del Leone pauroso. Delizioso adattamento, in bianco e nero nella parte “realistica” e a colori in quella “fiabesca”, con una ispirazione e una cura rare. Il film ebbe un clamoroso successo e lanciò tra le star Judy Garland, premio Oscar con la canzone “Over the Rainbow”.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto.

FONTE: Deadline/Warner Bros.