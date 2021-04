Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diramato da Adriano Salani Editore a proposito di, il nuovo libro per ragazzi scritto dache sarà disponibile a ottobre in libreria e in versione ebook.

Milano, 13 aprile 2021 – Adriano Salani editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) è felice di annunciare che il 12 ottobre 2021 sarà pubblicato il nuovo libro per ragazzi di J.K. Rowling, Il Maialino di Natale. Sarà disponibile in versione cartacea e in eBook.

Il Maialino di Natale sarà pubblicato in contemporanea mondiale in UK, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in USA e Canada da Scholastic, in Italia da Salani e sarà tradotto in altre venti lingue nel mondo.

Il Maialino di Natale è la storia commovente e appassionante dell’amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo. È una storia originale, non collegata alle altre opere di J. K. Rowling, per i bambini dagli 8 anni in su: un racconto incantevole per tutta la famiglia, dalla penna di una delle più grandi narratrici al mondo.

Il libro

Jack adora il suo maialino di peluche. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Finché, una vigilia di Natale, succede una cosa terribile: Jack perde il suo maialino. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita… anche i giocattoli. E il nuovo pupazzo di Jack, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), ha un piano audace. Insieme intraprenderanno un magico viaggio alla ricerca di ciò che si è perso e per salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto…

«Un tòpos della letteratura per ragazzi reinterpretato dal genio creativo di J.K. Rowling – commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani – Una delle più belle storie di Natale mai scritte, piena della tenerezza irresistibile dell’infanzia di fronte al grande mistero della perdita, tema sempre così presente nell’opera dell’autrice. La sua affettuosa, inesauribile fantasia e la compassione verso le persone e gli oggetti amati che assorbono i sentimenti umani è la celebrazione del calore della famiglia, del prendersi cura e del sentirsi capiti e della autentica sostenibilità delle cose».

Il Maialino di Natale è il primo romanzo per ragazzi che J.K. Rowling scrive dopo Harry Potter e segue il suo brillante ritorno alla pubblicazione per i bambini con la fiaba dello scorso anno L’Ickabog, serializzata online durante il lockdown per intrattenere i più piccoli e in seguito pubblicata donando tutti i suoi diritti all’organizzazione benefica Volant per aiutare le persone più colpite dalla pandemia di Covid-19. L’autrice, con questa nuova storia Il Maialino di Natale, ritroverà con entusiasmo il pubblico dei suoi giovani lettori.

Il libro sarà disponibile in edizione rilegata, con le illustrazioni dell’artista pluripremiato Jim Field. La copertina sarà svelata nei prossimi mesi