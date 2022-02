Il 3 settembre del 2012,, star dee Armageddon, moriva a soli 54 anni per un infarto. Considerato che questa settimana la sua performance più celebre e apprezzata, quella di John Coffey nedi Frank Darabont appunto, sarà visibile per la prima volta in 4k con la riedizione in formato Ultra HD della pellicola, David Morse, interprete di Brutus “Brutal” Howell nel lungometraggio, ha potuto ricordare il lavoro con il collega.

Ricordando Michael Clarke Duncan ha detto:

Beh, ricordo due cose. Una: era davvero molto imponente. Non era altissimo a essere onesti, ma era davvero grosso. Quando abbiamo girato il film io ero alto circa un metro e ottantatre e lui un metro e novantasei. Solo che io pesavo 95 chili, lui 158. Ed erano tutti muscoli. Poi che quando stavamo vicini, era come avere accanto un essere umano grande come due, ma per ottenere effettivamente l’altezza di John Coffey impiegavamo scatole di frutta che erano sparse per tutto il set lì dove avrebbe dovuto camminare lui.

Il miglio verde di Frank Darabont è tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King inizialmente pubblicato a puntate fra il 28 marzo e il 29 agosto 1996.

La sinossi ufficiale della pellicola, così come riportata da Amazon, recita:

Negli anni Trenta, in un vecchio carcere del sud degli Stati Uniti arriva un nuovo condannato a morte: un uomo gigantesco accusato dell’omicidio di due bambine. Col passare del tempo, il secondino che si occupa di lui scopre che l’uomo ha poteri soprannaturali e che forse e’ innocente. “Paul Edgecomb non credeva ai miracoli… fino a quando non ne fu protagonista”.

Il lungometraggio, all’epoca il secondo film di Darabont basato su un’opera di Stephen King dopo Le ali della libertà, ottenne un buon successo di critica e pubblico.

Fonte: Comic Book