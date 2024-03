Il mistero dei Templari e il suo sequel (Il mistero delle pagine perdute) sono diventati un cult per tutti i fan, tanto da ottenere una serie spin-off su Disney+ e un ipotetico terzo capitolo che fino a qualche anno fa, stando a Jerry Bruckheimer, era in sviluppo alla Disney.

Dopo anni di silenzio e dopo la cancellazione della serie Disney+ dopo una sola stagione, Nicolas Cage, intervistato in esclusiva da ScreenRant, ha messo un punto abbastanza chiaro sulla questione, non lasciando spazio a interpretazioni e mettendo in chiaro che il terzo capitolo non si farà:

Eccoci, ci siamo! Lo sapevo che sarebbe venuta fuori la questione, escono queste notizie e fanno sì che tutto il resto passi in secondo piano. No, non ci sarà nessun Mistero dei Templari 3. Se volete trovarlo, questo famoso tesoro, non cercatelo alla Disney, ok? Non è lì.

