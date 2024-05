Correva l’anno 2004 e Nicolas Cage interpretava, per la prima volta, Benjamin Franklin Gates ne Il mistero dei templari (National treasure), ruolo che avrebbe poi ripreso nel sequel del 2007 (entrambi i lungometraggi vennero diretto da Jon Turteltaub).

La saga prodotta dalla Disney e da Jerry Bruckheimer si è poi arenata e il terzo capitolo non è mai entrato in lavorazione. La Casa di Topolino ha tentato la strada della televisione con una serie TV concepita per lo streaming di Disney+ che, oltre a non aver visto il coinvolgimento di Nicolas Cage, è stata cancellata dopo solo una stagione (ECCO I DETTAGLI).

Intervenuto come ospite a un podcast dedicato proprio ai film de Il mistero dei templari, il regista Jon Turteltaub ha spiegato che i lavori sulla sceneggiatura del terzo film sono effettivamente in corso, ma che questo non significa che il film si farà davvero.

È in fase di scrittura. Questo non significa che verrà finito e che sarà fantastico, ma se è in fase di scrittura, sarà sicuramente un momento importante quando leggeremo la storia. Sappiamo tutti l’argomento. Ma c’è uno scrittore molto, molto bravo che lo sta scrivendo adesso, che tende a realizzare film davvero buoni. Se la sceneggiatura verrà fuori abbastanza buona e si potrà intravedere il traguardo da dove ci troveremo, allora faremo il film.

Poi, in merito all’eventuale ritorno del cast originale, aggiunge:

Torneranno al 100%. Però dobbiamo sbrigarci perché le persone stanno sia invecchiando che perdendo interesse, le vite stanno cambiando e via di questo passo. E il mondo cambia, la nostra cultura sta cambiando. Molto. Da quando è stato fatto il primo film, socialmente, politicamente, e sicuramente, a livello di linguaggio abbiamo attraversato svariati cambiamenti culturali. Devi assicurarti di essere in sintonia con tutto ciò e andare avanti con esso, facendo le cose nel modo giusto. Non è così facile realizzare un altro capitolo di questa saga come se niente fosse. Devi tenere conto di molte cose. Posso dirvi che, 20 anni dopo, Justin Bartha è molto più bello.

