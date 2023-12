Il finale de Il mondo dietro di te, il film di Sam Esmail con Julia Roberts ed Ethan Hawke arrivato in streaming su Netflix lo scorso 8 dicembre, ha fatto e continua a far discutere specie in relazione al suo finale altamente ambiguo.

Alla questione, avevamo già dedicato un articolo contenente alcune dichiarazioni dei diretti interessati, fra le quali quelle dell’autore del romanzo, Rumaan Alam (ECCO I DETTAGLI).

E dalle pagine dell’Hollywood Reporter, Sam Esmail è tornato sull’argomento dichiarando che il fatto che l’epilogo de Il mondo dietro di te avrebbe generato opinioni polarizzate era una cosa di cui avevano tenuto conto durante la preparazione del progetto.

Sapevamo fin dall’inizio che la conclusione sarebbe stata divisiva, ma non volevamo tirarci indietro. Apprezzo i film catastrofici tradizionali, sono un genere di cui sono un grande fan, quindi non è una critica ai film di questo tipo – L’alba del giorno dopo è uno dei miei film preferiti (peraltro nel cast della pellicola di Roland Emmerich figura anche sua moglie, l’attrice Emmy Rossum, ndr.) – ma l’aspettativa è che alla fine di questi film il tuo gruppo di personaggi riuscirà a superare la catastrofe con il mondo che torna a una specie di sana normalità. Sapevo che non era quello che volevo fare.

Poi aggiunge:

Come amante del cinema, sono entusiasta quando esco da un film con il desiderio di passare ore a parlarne. E quando si conclude un film con una risposta scontata, in cui gli eroi trionfano superando ostacoli, tendono ad essere film che passano un po’ inosservati. Sapevamo che, facendo questo film, dovevamo seguire questa strada provocatoria e ci siamo sobbarcati il rischio della divisione fra le opinioni delle persone. Auspicabilmente in modo positivo, perché tutto questo provoca la conversazione intorno alla pellicola.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

