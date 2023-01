Il mostro dei mari: come King Kong e Master & Commander sono state fonti d’ispirazione per il film

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Chris Williams, regista de Il mostro dei mari (LEGGI LA RECENSIONE) ha rivelato due delle principali fonti d’ispirazione per il film d’animazione.

La prima è King Kong, uno dei suoi film d’avventura preferito di quando era bambino:

L’idea dell’isola inesplorata, dei misteri oltre l’orizzonte, era così avvincente per me, e poi c’era l’incontro con questa bestia feroce, così enorme e formidabile. Allo stesso tempo, nel corso della storia, si crea un vero e proprio legame e un’empatia con la creatura. Per me era un’impresa incredibile di storytelling.

Williams ricorda poi come lo spunto di partenza per Il mostro dei mari sia arrivato consultando vecchie mappe del mare: “I cartografi popolavano l’oceano con queste creature marine davvero fantastiche“. Il film è infatti ambientato in un mondo marittimo basato su quello del 1700, con la differenza che queste creature sono reali. Per ricrearlo, è stato dunque necessario un grande lavoro di ricerca, composto anche da visite al Museo Marittimo di San Diego e dal tempo trascorso a bordo della replica del veliero HMS Surprise, utilizzata per il film Master & Commander di Peter Weir. Ad accomunare le due opere, anche il contributo del consulente storico Gordon Laco, che al team de Il mostro dei mari ha insegnato “come funzionano le navi, quali sarebbero state le tattiche e gli armamenti, fino alla lingua e alle abitudini in voga“.

Vi ricordiamo che il film è disponibile su Netflix dallo scorso luglio e recentemente è stata annunciata la realizzazione del sequel, che vedrà sempre Williams alla guida. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: THR