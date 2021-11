Nate Moore ha partecipato a una lunga chiacchierata insieme a Comicbook durante la quale ha parlato, fra le altre cose, anche di, pellicola in cui ritroveremo Anthony Mackie nei panni del personaggio.

Moore, lo ricordiamo, è uno dei membri del Parlamento dei Maarvel Studios e, attualmente, è il Vice Presidente della produzione e dello sviluppo e, in merito a Captain America 4, spiega:

Sai, non è Steve Rogers ed è una cosa buona. Per me questo nuovo Captain America, sarà come Rocky. Sarà lo sfavorito in ogni situazione. Non è un super soldato. Non ha cento anni. Non ha gli Avengers a fornirgli supporto. Quello che accade con questo ragazzo che, pubblicamente e senza alcuna forma di supporto, dichiara “Sono il nuovo Captain America”. Che accade poi? È affascinante perché è un ragazzo normale. Un ragazzo con delle ali e uno scudo, ma un ragazzo normale. Lo metteremo di fronte a situazioni complicate dove dovrà guadagnarsi il successo osservando cosa accade quando è sopraffatto, surclassato battuto sotto ogni punto di vista. Cosa rende una persona Captain America? Mi verrebbe da dire che non ha nulla a che vedere col siero del super soldato. E daremo prova di ciò proprio con Anthony Mackie e Sam Wilson.