Ha finalmente una data d’uscita(titolo di lavorazione), il nuovo film diambientato nella Los Angeles degli anni settanta.

Come riportato da Collider, la pellicola sarà nei cinema in tempo per il Ringraziamento, il 26 novembre. Si tratterà di un’uscita limitata visto che poi approderà in tutti gli Stati Uniti a partire dal giorno di Natale.

La produzione, costata circa 40 milioni di dollari, è durata circa tre mesi e si è tenuta fino a novembre 2020.

Il protagonista del film sarà Cooper Hoffman, figlio diciassettenne del compianto Phillip Seymour Hoffman, attore prematuramente scomparso il 2 febbraio del 2014 che ha lavorato a diversi film di Anderson da Sydney in poi. Hoffman Jr interpreterà la star in erba al centro della trama di un film che, come spesso avviene nelle opere del regista, intreccerà delle storie multiple che andranno a svolgersi nella San Fernando Valley. Anche se il progetto vedrà coinvolti diversi attori di alto livello come Bradley Cooper, i protagonisti veri e propri saranno Hoffman insieme alla cantautrice Alana Haim. Per entrambi si tratta del debutto sul grande schermo.

Poco altro sappiamo sul film: sarà ambientato negli anni ’70, in un liceo della San Fernando Valley, e sarà incentrato su uno studente che è anche un giovane attore di successo. È la quarta volta che Paul Thomas Anderson gira nella San Fernando Valley, dopo Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d’amore.