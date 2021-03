Secondo quanto riportato da Deadline (Gli intoccabili, Ocean’s Eleven) sarebbe entrato a far parte del reboot targato Warner Bros. e Plan B di, film che sarà diretto da Gaz Alazraki (Club de Cuervos).

Il film seguirà la storia di un padre alle prese con l’imminente matrimonio della figlia attraverso le molteplici relazioni all’interno della numerosa e tentacolare famiglia cubano-americana. Si tratta di una commedia romantica molto più simile al film originale del 1950 con Spencer Tracy che al remake del 1991 con Steve Martin.

Matt Lopez è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del film.

Dede Garner e Jeremy Kleiner produrranno il progetto per la Plan B Entertainment. Lo stesso Garcia sarà il produttore esecutivo.

Qua sotto potete leggere la sinossi del film del 1950:

Momenti di panico per Stanley Banks, sua figlia Cay confessa di sposare il suo fidanzato, Buckley Herbert. Oltre alla tristezza per l’imminente distacco dalla figlia, il genitore che dispone di mezzi modesti, per evitare le spese connesse con una cerimonia solenne, consiglia la figlia di farsi rapire dallo sposo, per sposarsi clandestinamente…